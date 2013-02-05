Україна в 2012 році збільшила виробництво соняшникової олії на 18%

Україна в 2012 році, порівняно з 2011 роком, збільшила виробництво соняшникової олії на 18% - до 3,8 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

"За підсумками 2012 року вітчизняні аграрії виробили рекордні 3,78 мільйони тонн соняшникової олії, що на 18% більше порівняно з 2011 роком. До того ж помітно зріс експорт соняшникової олії. Зокрема в 2012 році українські сільгоспвиробники поставили на зовнішні ринки 3,6 мільйони тонн, тобто на 33% більше, ніж попереднього року», - зазначив М.Присяжнюк.

Згідно з оприлюдненими Держстатом даними, в Україні за підсумками 2012 року вироблено 3,61 млн тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 16,6% більше, ніж у 2011 році.

М.Присяжнюк також повідомив, що минулого року порівняно з 2011 роком зросла загальна вартість експортованої соняшникової олії на 26%, або на понад 800 млн дол. При цьому міністр не вказав обсяг експортної виручки.

Основними країнами-імпортерами в 2012 році стали: Індія (понад 30%), Єгипет (понад 10%), країни ЄС (близько 20%), Іран (понад 6%) і Туреччина (6%).

"Зараз Україна працює над розширенням торгово-економічних відносин із Китайською Народною Республікою та іншими країнами. Загалом Україна експортує соняшникову олію до 90 країн світу", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року в країні було вироблено 345 тис. тонн соняшникової олії, що на 3,3% більше, ніж у листопаді 2012 року, і на 2,4% більше, ніж у грудні 2011 року.

За прогнозами галузевої асоціації «Укроліяпром», виробництво соняшникової олії в Україні в 2012/2013 маркетинговому році (вересень 2012 р. – серпень 2013 р.) може скоротитися до 3,6 млн тонн із 3,8 млн тонн у минулому маркетинговому сезоні у зв'язку зі зменшенням урожаю соняшнику.

До того ж експорт соняшникової олії очікується на рівні 2011/2012 МР – 3,2 млн тонн.

За даними Держстату, врожай соняшнику в 2012 році становив 8,4 млн тонн проти 8,1 млн тонн у 2011 році.