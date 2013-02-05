Азаров сходив до магазину. Вважає, що соціальний хліб у Києві не подорожчав

Прем'єр-міністр України Микола Азаров особисто переконався у тому, що соціальні сорти хліба у київських магазинах не подорожчали.

Як передає кореспондент УНІАН, у вівторок, 5 лютого, М.Азаров особисто відвідав один із супермаркетів у Печерському районі столиці (народна назва «Барабан» - УНІАН) для того, щоб ознайомитися з цінами на продукти, у тому числі й соціальні.

«Що я побачив у цьому магазині? Загалом те, що мені, як правило, щодня дають у зведеннях. Я не побачив чогось аномального. Абсолютно всі товарні позиції перебувають у тому інтервалі (цін - УНІАН), які мені показують щодня. Я своїми очима переконався у тому, що наші фахівці представляють те, що відповідає реальній дійсності», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що особисто питав у покупців, чи не підвищилися ціни на соціальний хліб.

«Я питав, до речі, у покупців. Швидше за все, цінова позиція зберігається упродовж останнього часу, і зараз має місце, попри всі чутки про нібито подорожчання хліба в Києві», - сказав М.Азаров.

Прем'єру під час відвідування магазину покупці висловили низку критичних зауважень з приводу організації торгівлі у цьому торговому закладі.

За інформацією кореспондента УНІАН, ціни і асортимент товарів у магазині під час візиту прем'єра не коректувалися. Ціна соціального батона - 3,17 грн, українського хліба – 3,04 грн.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого, фракція “БЮТ-Батьківщина” у Київраді звернулася до голови КМДА Олександра Попова і Кабінету Міністрів України з вимогою надати публічні пояснення обґрунтування причин подорожчання соціальних сортів хліба у столиці.

За словами голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Тетяни Меліхової, до неї звернулися телефоном кияни зі скаргами на підвищення ціни на хліб на 20%.

Водночас прес-служба КМДА 4 лютого поширила повідомлення про те, що підстав для зростання ціни на соціальні сорти хліба в столиці немає.

Як уточнив А.Голубченко, на сьогодні вартість сортів хліба широкого споживання, які називають соціальними сортами, така сама, як і на кінець минулого року. І це підтверджують дані “Київхліба”, сказав він. Так, згідно з документами підприємства, на батон “Нарізний” залишається відпускна ціна на 1 лютого 2,88 грн, на хліб “Український домашній” – 2,76 грн, “Арнаут” – 2,46 грн., “Печерський” – 2,94 грн.

Водночас А.Голубченко зазначив, що зафіксоване підвищення, зокрема, на “Український столичний” - з 4,02 грн до 4,26 грн, тобто на 6% (у роздрібній торгівлі з 4,52 грн до 4,80 грн); на батон “Київський нарізний” - з 3,30 грн до 3,54 грн, тобто підвищення 7,2% (у роздрібній торгівлі з 3,70 грн до 4,00 грн). Як звернув увагу заступник голови КМДА, останні два різновиди хліба вже не відносяться до соціальних сортів.

До соціальних сортів хліба відносяться: «Український домашній», «Богданівський», «Пшеничний традиційний», «Печерський», «Арнаут».