Додатковий експорт пшениці дозволяється тільки компаніям, що купили її у Аграрного фонду

Експорт зерна понад обсяги, визначені у Меморандумі про співпрацю між Міністерством аграрної політики та продовольства та зернотрейдерами, є винятком, а право на нього надається тільки тим компаніям, які придбали зерно в Аграрного фонду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінагропроду.

«На сьогодні Україна експортувала 7,95 млн тонн кукурудзи, 6,04 млн тонн пшениці і 1,98 млн тонн ячменю. Такі обсяги відповідають домовленостям, досягнутим в Меморандумі про співпрацю між Мінагропродом та зернотрейдерами. Винятком стала продовольча пшениця, доекспортувати яку мають право тільки компанії, які закупили її у Аграрного фонду на відкритих біржових торгах», - сказано в повідомленні Мінагропроду.

У міністерстві також нагадали, що домовленості про граничні обсяги експорту пшениці дозволили забезпечити продовольчу безпеку в країні. Внутрішніх запасів зерна вистачає для переробки на борошно і підтримки стабільної ціни на соціальні сорти хліба. Аграрний фонд, згідно з повідомленням Мінагропроду, продовжить інтервенції борошна на хлібопекарські підприємства за ціною нижче ринкової.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець січня Аграрний фонд реалізував 225 тис. тонн пшениці із запланованих 300 тис. тонн. Водночас не виключено, що до кінця поточного маркетингового року Аграрний фонд виставить на продаж ще 300 тис. тонн пшениці.

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