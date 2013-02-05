Україна може розраховувати на зростання поголів'я свиней на 11% за умови скорочення імпорту

Україна за підсумками поточного року може збільшити поголів'я свиней на 11% порівняно з 2012 роком - до 8,4 млн. голів, за умови скорочення імпорту свинини на 50%, повідомили УНІАН в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

За оцінкою експертів асоціації, обмеження імпорту при одночасному зростанні власного поголів'я дасть змогу українським тваринникам у поточному році вийти на мінімальний рівень рентабельності.

У прес-релізі наголошується, що стрімке збільшення імпорту свинини до України до 203,7 тис. тонн у 2012 році з 86,2 тис. тонн у 2011 році привело до збиткової роботи підприємств сектору.

За інформацією асоціації, на початок лютого 2013 року виробники продавали свиней другої категорії по 17 грн за 1 кг живої ваги при собівартості вирощування в 17-18,5 грн/кг. При цьому реалізація сільгосппідприємствами свинячого м'яса торік практично не змінилася порівняно з 2011 року і залишилася на рівні 415,8 тис. тонн.

Прес-реліз не повідомляє про ті заходи, які ініціюються об'єднаннями виробників для скорочення імпорту м'яса і м'ясопродуктів.

Нагадаємо, що за даними Держстату, в 2012 році виробництво свинини свіжої або охолодженої в Україні скоротилося до 2011 року на 7,1% - до 171,0 тис. тонн. Виробництво замороженої свинини знизилося торік на 13,9% - до 7,0 тис. тонн.