У Держземкадастрі з початку року зареєстровано понад 26 тис. ділянок

В Україні в Національній кадастрової системі (держземкадастрі) державні реєстратори за станом на 5 лютого 2013 року зареєстрували більше 26,169 тис. земельних ділянок, повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Також фахівці територіальних органів земельних ресурсів надали 5741 виписку із земельного кадастру.

В агентстві зазначили, що на кінець січня темпи робіт з видачі правовстановлюючих документів на землю вже досягли рівня відповідного періоду минулого року, а за окремими показниками перевершили їх.

Лідирують за кількістю реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі Київська, Рівненська, Житомирська, Тернопільська, Кіровоградська, Вінницька області.

Як повідомляв УНІАН, станом на 31 січня в Національній кадастрової системі державні реєстратори зареєстрували 24,682 тис. земельних ділянок.

Держземагентство та Міністерство юстиції мають намір спростити процедуру реєстрації для громадян земельних ділянок, зокрема, надати право державним кадастровим реєстраторам безпосередньо реєструвати ділянку в базі Укрдержреєстру і завіряти його особистим електронним підписом, як це роблять нотаріуси. Такий же варіант розглядається і з видачею свідоцтв на право власності на землю.

Із 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації.

Із 1 січня 2013 року за видачу документів на землю відповідають Центр Державного земельного кадастру і Держземагентство. Водночас право власності та інші права на землю реєструють державні кадастрові реєстратори в районах та містах обласного значення.