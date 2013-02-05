Україна в січні експортувала 1,9 млн тонн зернових

Українські аграрії у січні 2013 року поставили на зовнішні ринки понад 1,9 млн тонн зернових, зокрема, 1,5 млн тонн кукурудзи, 175,5 тис. тонн пшениці і 142,6 тис. тонн ячменю. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Наголошується, що темпи поставок можуть досягти прогнозних обсягів експорту зернових у в 2012/2013 маркетинговому році (вересень 2012 р. – серпень 2013 р.) на рівні 23,2 млн тонн, оскільки, станом на 3 лютого, Україна вже подолала 16-мільйонний рубіж експорту зерна, поставивши за кордон 16,25 млн тонн.

Крім того, за інформацією прес-служби Мінагропроду, у січні ц.р. аграрії наростили експорт олійних культур до 360 тис. тонн, зокрема 144 тис. тонн ріпаку і 215,5 тис. тонн сої.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році аграрії зібрали третій за обсягами урожай - 46,2 млн тонн. Зважаючи на 11,6 млн тонн зернових, що залишилися як перехідні запаси, загальний обсяг пропозиції становив 58 млн тонн. Таких запасів, за даними Мінагропроду, вистачає для того, щоб забезпечити потребу внутрішнього ринку і утримати стабільні ціни на хліб.

На сьогодні Україна експортувала 7,95 млн тонн кукурудзи, 6,04 млн тонн пшениці і 1,98 тонн ячменю. Такі обсяги відповідають домовленостям, досягнутим між Мінагропродом і зернотрейдерами у рамках підписаного Меморандуму про співпрацю.

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