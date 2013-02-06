Азаров поділився враженнями від відвідування одного з київських супермаркетів

Прем'єр-міністр України Микола Азаров задоволений асортиментом вітчизняних продовольчих товарів, які продаються підприємствами роздрібної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету Міністрів і поділився враженнями від відвідин одного з київських супермаркетів 5 лютого.

“Вітчизняна продукція (продовольчі товари - УНІАН) посіла гідне місце в торговельних залах. А щодо промислових товарів, то тут ще багато спільної роботи попереду. Це правда”, - сказав М.Азаров.

Прем'єр вважає, що достатній асортимент вітчизняних продуктів став результатом будівництва овочесховищ, гуртових ринків, а також підтримки урядом підприємств з виробництва молока і м'яса.

“Співробітники торгівлі зазначають, що нарешті цієї зими у них є якісна, добре збережена вітчизняна продукція, і її досить”, - сказав М.Азаров.

Також М.Азаров спростовав інформацію у ЗМІ про зниження цін у київському супермаркеті до його вчорашнього приїзду.

"Вчора весь Інтернет був заповнений повідомленнями, що до приїзду прем’єр-міністра у супермаркеті спеціально знизили ціни. Я почав розпитувати продавців, а головне – покупців. Не підтверджується така інформація. Я пожартував, що якби від мого приїзду залежало зниження цін, я б обов’язково щодня навідувався би до різних магазинів", - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого М.Азаров відвідав один із супермаркетів у Печерському районі Києва, щоб ознайомитися з цінами на продукти, у тому числі соціальні.

«Що я побачив у цьому магазині? Загалом те, що мені, як правило, щодня дають у зведеннях. Я не побачив чогось аномального. Абсолютно всі товарні позиції перебувають у тому інтервалі (цін), які мені показують щодня. Я своїми очима переконався у тому, що наші фахівці представляють те, що відповідає реальній дійсності», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що особисто питав у покупців, чи не підвищилися ціни на соціальний хліб. «Я питав, до речі, у покупців. Швидше за все, цінова позиція зберігається упродовж останнього часу, і зараз має місце, попри всі чутки про нібито подорожчання хліба в Києві», - сказав М.Азаров.