Аналітики прогнозують зростання прибутку агрохолдингу Kernel

Варшава. Польське відділення брокерської компанії міжнародного інвестиційного банку KBC Securities прогнозує збільшення чистого прибутку українського агрохолдингу Kernel у 2015 фінансовому році до 300 млн дол., що на 45% більше аналогічного показника, отриманого в 2012 ФР.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, аналітики KBC очікують більш значного зростання головних фінансових показників української компанії, ніж консенсус-прогноз, підготовлений агентством Bloomberg.

КВС у своєму першому рапорті щодо Kernel, текстом якого володіє УНІАН, очікує зростання чистого прибутку компанії в поточному фінансовому році, який завершиться 31 червня 2013 року, до 242 млн дол., а в 2014 ФР - до 278 млн дол.

Згідно з консенсус-прогнозом Bloomberg, фінрезультат компанії у 2015 ФР становитиме 278 млн дол. порівняно з 247 млн ​​дол. роком раніше і 220 млн дол. в поточному році.

Аналітики КВС вважають, що експансія Kernel на українському та російському ринку матиме кращі результати, ніж очікують більшість експертів, опитаних в рамках консенсус-прогнозу.

КВС прогнозує зростання виручки компанії в 2015 ФР до майже 3,1 млрд дол., EBIDTA - до 492 млн дол., операційного прибутку - до 390 млн дол. порівняно з очікуваними в 2013 ФР близько 2,4 млрд дол., 362 млн дол. і 286 млн дол. відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 ФР Kernel скоротив чистий прибуток на 9% - до 206,7 млн ​​дол. за зростання виручки на 14%, до майже 2,2 млрд, і EBIDTA - на 4%, до 322 млн дол.

Довідка УНІАН. Холдинг Kernel, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорту через належні їй термінали на Чорному морі і займається виробництвом бутильованої рослинної олії, а також цукру.

Kernel у своєму останньому прогнозі оголосив про намір збільшити чистий прибуток у поточному фінансовому році на 4% - до 215 млн дол., виручку - до 2,4 млрд дол. з 2,157 млрд дол., а прибуток EBIDTA - до 350 млн дол. з 322 млн дол.

Акції Kernel з 2007 року котируються на Варшавській фондовій біржі, а з 2011 року включені до списку найбільш ліквідних паперів польського фондового ринку WIG20.