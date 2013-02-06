Присяжнюк: аграріям на весняно-польові роботи бракує 8 млрд грн

Українські аграрії зможуть залучити понад 3 млрд грн додаткових коштів за рахунок форвардних закупівель Аграрного фонду та Державної продовольчо-зернової корпорації, яка почне підготовку до форвардних закупівель вже з 15 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк у середу, 6 лютого, на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«За попередніми даними, аграрії витратять на весняно-польові роботи 38-39 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж торік. На купівлю основних матеріально-технічних ресурсів аграрії витратять близько 29 млрд грн, що на 500 млн більше торішнього. Водночас обсяг власних коштів у аграріїв становить близько 30,5 млрд грн (80% від потреби) - це більше на 0,5 млрд грн, ніж минулого року. За попередніми оцінками їм бракує 8 млрд грн», - сказав міністр.

М.Присяжнюк повідомив, що обсяг кредитних ресурсів, які планується залучити, становитиме близько 4 млрд грн.

«Агарний фонд здійснить форвардні закупівлі на 700 млн грн. Продовольчо-зернова корпорація закупить додатково 2 млн тонн пшениці з 70%-ним авансовим платежем за форвардом і ще додатково близько 2 млн тонн за спотом. Обсяг залучених коштів становитиме близько 3 млрд грн », - сказав міністр.

Він також повідомив, що здійснення закупівель ДПЗКУ пройде за підтримки коштів, отриманих по лінії кредитної угоди з Ексімбанком Китаю. «Ми отримали 1,5 млрд доларів для проведення форвардних закупівель. Ми почнемо з 15 лютого роботу з підготовки контрактів. Закуповувати плануємо пшеницю, продовольчу і фуражну, та кукурудзу», - сказав М.Присяжнюк.

Довідка УНІАН. Уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію у серпні 2010 року.

ДПЗКУ - це вертикально інтегрована компанія, яка втілює в собі весь цикл роботи із зерновими та продуктами їх переробки - від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входить 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча ємність становить 3 млн 461 тис. тонн, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2 млн 380 тис. тонн зернових вантажів на рік.

Головою Державної продовольчо-зернової корпорації є Ігор Якубович.

Аграрний фонд створено постановою уряду № 543 від 6 липня 2005 року. Аграрний фонд виконує функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі і належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Головою Аграрного фонду є Олександр Кірюк.