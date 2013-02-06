Мінагропрод допоможе аграріям закупити за лізингом до 4 тис. одиниць сільгосптехніки

Міністерство аграрної політики та продовольства України в рамках реалізації Державної програми активізації економіки на 2013-2014 роки має намір реалізувати декілька основних завдань, серед яких - допомогти аграріям придбати до 4 тис. одиниць сільгосптехніки за лізингом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінагропроду з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

За словами міністра в Україні буде також сформовано 80 сировинних зон для розвитку виробництва безпечних та якісних продуктів дитячого харчування, що забезпечить імпортозаміщення цього сегменту ринку на 8-12%.

Крім того, протягом двох років Міністерство планує побудувати і реконструювати 153 тваринницькі комплекси і збільшити виробництво молока на 3,5%, а реалізацію худоби та птиці на забій на 4,5%. У планах - створення понад 4 тис. робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Міністерство аграрної політики та продовольства визначило перелік українських виробників сільськогосподарської техніки, продукція яких у 2013 році реалізовуватиметься на умовах фінансового лізингу через державного оператора «Украгролізинг». Держбюджет України передбачає виділення на лізингові програми через НАК «Украгролізинг» у 2013 році понад 160 млн грн.

Крім того, Міністерство аграрної політики України прогнозує в поточному році зростання виробництва молока на 1-2% - до 11,5 млн тонн, а також зниження імпорту молочної продукції на 21,5%.

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