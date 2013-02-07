Євразійська економічна комісія підніме мита на молочні продукти

Колегія Євразійської економічної комісії (ЄЕК) схвалила проект рішення Ради ЄЕК про підвищення ставки мит на ряд молочних продуктів, зокрема, на вершкове масло, сир і молочні пасти, з 15% до 20%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністра торгівлі Євразійської економічної комісії.

Очікується, що Рада ЄЕК розгляне це питання вже наступного тижня.

Також у повідомленні йдеться, що Колегія ЄЕК ухвалила рішення підвищити ставки імпортних мит на окремі види сирів.

Приміром, ставки підвищаться на терті сири, сири в порошку всіх сортів, зокрема Гларський сир ("Шабцигер") - до 20%, а на сир Фета з коров'ячого молока – до 25% від митної вартості.

Наразі на ці продукти діє ставка 15%.

Це рішення Колегії набуде чинності одночасно з рішенням Ради з мит на молочні продукти.

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія (ЄЕК) – єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогоднішній день до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан із можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь із урядів трьох країн. Рішення комісії обов'язкові для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування й розвитку Митного союзу та Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій з подальшого розвитку інтеграції.

ЄЕК створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року.

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