"Бель Шостка Україна" модернізувала цех плавлених сирів на 1 млн євро

ПАТ «Бель Шостка Україна» (м. Шостка, Сумська область) відкрило модернізований цех плавлених сирів, в який інвестор вклав близько 1 млн євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, урочисте відкриття цеху відбулося вчора, 6 лютого.

Під час модернізації в цеху плавлених сирів встановлено новітнє обладнання німецького та італійського виробництва. Введення в експлуатацію цих потужностей дає можливість розраховувати на збільшення випуску плавленого сиру з 6 тис. тонн на рік до 9 тис. т і зміцнити лідируючі позиції на українському ринку у виробництві популярного виду продукції.

Як повідомив на відкритті генеральний директор компанії «Бель Шостка Україна» Лоран Штраусс, у модернізацію зазначеного цеху компанія вже інвестувала близько 1 млн євро. На другому етапі, який триватиме протягом 2013 року, буде побудована додаткова інфраструктура: з'являться нові складські приміщення і об'єкти соціального призначення. Таким чином, в реконструкцію виробництва планується вкласти ще понад 1 млн євро.

Згідно з повідомленням, на церемонії відкриття також були присутні заступник голови Сумської ОДА Сергій Слизький; президент Північного бізнес-юніта Групи «Бель», у складі якого знаходиться український підрозділ, Філіп Шамлон; керівники міста і району.

Довідка УНІАН. ПАТ «Бель Шостка Україна» (м. Шостка, Сумська область) є частиною Групи Bel, випускає сири під торговими марками «Шостка» і «Весела Корівка» і входить до трійки лідерів ринку.

Група Bel - міжнародна група, що спеціалізується на виробництві сирів, заснована французом Леоном Белем у 1865 році.

У 2007 році Група Bel купила ВАТ "Шосткинський міськмолкомбінат", створивши на його основі ПАТ «Бель Шостка Україна».