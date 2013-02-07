Аграрний фонд почав укладати форвардні контракти на урожай зерна 2013 року

Аграрний фонд України із 7 лютого розпочав укладання форвардних контрактів на закупівлю зерна урожаю 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Як сказано в прес-релізі, на перші торги виставляється заявка на закупівлю близько 100 тис. тонн зерна. У першому кварталі 2013 року Аграрний фонд України планує додатково купити на умовах форварду близько 700 тис. тонн зерна.

Як повідомляв УНІАН, напередодні міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив журналістам, що українські аграрії в поточному році зможуть залучити понад 3 млрд грн додаткових коштів за рахунок форвардних закупівель Аграрного фонду і Державної продовольчо-зернової корпорації.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд створено постановою уряду в липні 2005 року. Фонд виконує функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі і належить до сфери управління Міністерства аграрної політики і продовольства України. Головою Аграрного фонду є Олександр Кірюк.

За даними Держстату, урожай зернових культур у 2012 році скоротився порівняно з 2011 роком на 18,6% - до 46,17 млн. тонн.

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