У Великобританії розгорається новий продовольчий скандал - у яловичій лазаньї фірми Findus виявили кінську ДНК.

Тести показали, що з 18 видів продуктів компанії, які видаються за яловичину, 11 були стовідсотковою кониною. Як заявили в національному агентстві з безпеки продуктів харчування, конина, скоріше за все, потрапила на прилавки не помилково, а в результаті злочинної змови.

У січні 2013 року в яловичих гамбургерах, що продаються в британських та ірландських супермаркетах, була виявлена ​​кінська ДНК. Виробництво на фабриці Silvercrest Foods County Monaghan було зупинено до опублікування результатів розслідування, пізніше контракт з цією компанією розірвала корпорація Burger King, передає Газета.RU.