Грузинський виробник вина «Бадагоні» заявив про розширення лінійки продукції в Україні

Грузинський виробник вина та міцних алкогольних напоїв «Бадагоні», що постачає в Україну вино під однойменною торговою маркою, має намір у поточному році розширити лінійку своєї продукції на українському ринку.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор ТОВ «Бадагоні» Георгій Салакая.

«Вже в лютому поточного року компанія починає поставки своєї чачі в Україну», - сказав Г.Салакая.

За даними компанії, у 2012 році завод «Бадагоні» експортував 1,5 млн пляшок вина у 18 країн світу, причому приблизно половину цього обсягу поставили до України. ТМ «Бадагоні» була представлена ​​кількома відомими найменуваннями виноградних вин, а тепер до них додасться і грузинська чача - виноградна горілка - «Чача Класcик» і «Чача Оригінал». Водночас компанія не планує збільшення своєї частки на українському ринку.

«Конкуренція на цьому ринку дуже висока, тому ми ставимо перед собою завдання утримати завойовані позиції», - сказав Г.Салакая і додав, що компанії доведеться нарощувати виробництво загалом у 2013 році у зв'язку з очікуваним поверненням грузинських вин на російський ринок.

«Україна була і буде одним з найбільших експортних ринків для виноробів Грузії, - сказав Г.Салакая. - Загалом з Грузії до України в 2012 році було поставлено 8 млн пляшок вина. І такий обсяг буде зберігатися аж до відкриття російського ринку».

Як відомо, про можливе відновлення постачань грузинських вин і мінеральної води «Боржомі» на початку лютого заявив голова Росспоживнагляду і головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко. Російська сторона має намір направити своїх експертів до Грузії для перевірки підприємств, які збираються поставляти вино і мінеральну воду на російський ринок. Очікують російських експертів і на заводі «Бадагоні». Г.Салакая повідомив, що його компанія почала процес сертифікації виробництва в рамках підготовки до виходу на російський ринок.

За словами Г.Салакая, завод «Бадагоні» вже виводить свою продукцію на ринки Білорусі та Казахстану, а оскільки ці країни, як і РФ, входять до Митного союзу, це полегшить просування продукції ТМ «Бадагоні» в Росії.