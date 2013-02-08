Обсяг перших форвардних закупівель Аграрним фондом становив 80 тис. тонн

Обсяг перших форвардних закупівель зернових майбутнього урожаю, проведених Аграрним фондом України 7 лютого, становив 80 тис. тонн, зазначається у повідомленні Фонду, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

У біржових торгах, проведених на Аграрній біржі, згідно з повідомленням, брав участь 31 сільгоспвиробник. Найбільший обсяг зернових законтрактували виробники Херсонської області (26 тис. тонн зерна) і Криму (16 тис. тонн).

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд України з 7 лютого розпочав укладання форвардних контрактів на закупівлю зерна врожаю 2013 року. На перші торги виставлялася заявка на закупівлю близько 100 тис. тонн зерна. У першому кварталі 2013 року Аграрний фонд України планує додатково придбати на умовах форварда близько 700 тис. тонн зерна.

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