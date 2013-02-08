Лукашенко вимагає повернутися до виробництва «пальцем пханих» ковбас

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зажадав від сільськогосподарських кооперативів повернутися до виробництва ковбас за споконвічними білоруськими рецептами, у тому числі «пальцем пханих».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це глава держави заявив сьогодні на загальних зборах представників членів Білкоопсоюзу.

«Доцільно розвивати переробку сільськогосподарської та дикорослої продукції традиційними методами зі збереженням національної специфіки. Квашення, соління, мочіння, виробництво кумп'яків, «пальцем пханих» і кров'яних ковбас, зельців домашнього виготовлення за споконвічними білоруськими рецептами», - сказав О. Лукашенко.

Він зажадав від представників споживкооперації зайняти цю нішу на ринку, потіснивши в торгівельних об'єктах міст аналогічну продукцію імпортного виробництва.

«Шкурка вичинки варта, оскільки на таку продукцію є високий попит і подібні виробництва ефективні. Безумовно, багато домашньої ковбаси не виробиш, але вона значно дорожча за, наприклад, ту ж «Лікарську». Зробіть тисячу тонн домашньої ковбаси і отримаєте хороший ефект», - зазначив О.Лукашенко.

Водночас він висловив обурення «розхлябаністю» і «халатністю» працівників споживкооперації.

«Факти розхлябаності і халатності працівників споживчої кооперації просто неприпустимі», - сказав Президент Білорусі.

За оцінкою О. Лукашенка, споживкооперація продовжує здавати позиції на внутрішньому споживчому ринку. У роздрібному товарообороті торгівельних організацій країни її питома вага в 2012 році порівняно з 2005 роком скоротилася з 15 до 11%.

«Ви замість розвитку торгівлі та громадського харчування пішли шляхом закриття магазинів на селі. Головна причина не в їх збитковості та відсутності кадрів, а у відсутності сучасних технологічних рішень, ділової хватки й заповзятливості. І просто в небажанні. Звикли до тепличних умов. Як і колись, сподіваєтеся на ексклюзивну допомогу держави. На те, що держава допоможе зберегти ваше монопольне становище на сільському ринку», - підкреслив О. Лукашенко.

Довідка УНІАН. Білоруський республіканський союз споживчих товариств - багатогалузева диверсифікована структура, що об'єднує близько 300 юридичних осіб та забезпечує роботою майже 100 тисяч білоруських громадян.

81 кооперативний хлібозавод виробляє 20% хлібобулочних виробів в Білорусі, 87 м'ясопереробних цехів випускають 3% ковбасних виробів і 11% напівфабрикатів, від загального обсягу вироблених в Білорусі, 8 консервних заводів випускають 3,5% відповідної продукції від загальнореспубліканського обсягу. Є унікальні підприємства, як, наприклад, звірогосподарства Білкоопсоюзу, що виробляють 90% клітинного хутра Білорусі.

Основна галузь споживчої кооперації - торгова, представлена понад 10000 магазинів, розташованими переважно у сільській місцевості. Кооперативні магазини щодня відвідують більше 1,2 млн покупців. Це найбільша торгова мережа в Білорусі, орієнтована на продаж, в основному, товарів вітчизняного виробництва, і яка є великим покупцем продукції білоруських підприємств.