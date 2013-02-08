Площі посівів ярових в 2013 році становитимуть 8,1 млн га

Площі посівів ярових зернових культур у 2013 році становитимуть 8,1 млн га, зокрема ранніх ярових – 3 млн га. Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики України, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, забезпеченість насінням (без урахування кукурудзи) становить, у середньому, 102%. Водночас до посівної кондиції доведено 493,58 тис. тонн насіння, що становить 107% від потреби.

Для проведення посівної кампанії аграрії мають 644,5 тис. тонн мінеральних добрив, що на 15% більше від торішнього рівня, і 8,9 тис. тонн засобів захисту рослин (31% від потреби).

У повідомленні також вказується, що, в цілому, під урожай 2013 року площа посівів становить 16,2 млн га, або 58,8% від загальної структури посівних площ, що відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, аграрії витратять на весняно-польові роботи 38-39 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж торік. На придбання основних матеріально-технічних ресурсів аграрії витратять близько 29 млрд грн, що на 500 млн. більше, ніж торік. Водночас обсяг власних коштів у аграріїв становить близько 30,5 млрд грн (80% від потреби) – це на 0,5 млрд грн більше, ніж минулого року.

Водночас обсяг позикових коштів, які будуть залучені українськими аграріями для проведення посівної кампанії, становить щонайменше 7,7 млрд грн із загальним браком оборотних коштів у розмірі 8 млрд грн.