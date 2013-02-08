Мінагропрод: Держзембанк почне роботу вже цього року

Державний земельний банк, рішення про створення якого було ухвалене урядом у липні минулого року, почне працювати вже у 2013 році, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Створювана фінансова установа, зазначається у прес-релізі, надаватиме середньо- і довгострокові кредити вітчизняним сільгоспвиробникам, впливаючи на загальну кредитну політику.

За словами міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка, банк видаватиме кредити аграріям під 6-8% річних під заставу землі, що удвічі нижче від поточних ставок комерційних банків.

«Це не просто комерційний банк. Він виконуватиме дві функції: комерційну - видавати аграріям кредити під 6-8% річних під заставу землі, і господарську - розпоряджатися державною землею. Таким чином, земельний банк стане для інвесторів додатковим сигналом надійності українського агропромислового сектора», - цитує прес-служба М.Присяжнюка.

До статутного капіталу банку увійдуть сільськогосподарські землі, які будуть передані в його управління, зазначила прес-служба. У зв'язку з цим з 1 січня 2013 року розпочато інвентаризацію державних земель сільськогосподарського призначення з метою внесення їх у статутний капітал Державного земельного банку.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю постановою створив Державний земельний банк. Згідно з документом, створюється публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» із статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належить державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин і свого статуту.

6 вересня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності».

Окрім того, закон вводить в дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більше ніж 5% ставки Національного банку.