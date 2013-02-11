Погодні умови не впливають на стан посівів - голова Гідрометцентру

Погодні умови на стан посівів суттєво не впливають, і стан посівів в Україні - хороший. Про це, відповідаючи на питання УНІАН, заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Погодні умови не збільшують показник загальних втрат озимих культур. Більш того, ті посіви, які доведеться пересівати, – це ті, що закладалися ще восени, коли стало зрозуміло, які посіви не досягли оптимального рівня розвитку. Але їх (площ під пересівання культур - УНІАН) буде небагато. Стандартний показник для пересівання становить 10% від площ. Цього року їх, ймовірно, буде навіть менше», - сказав М.Кульбіда.

Як повідомляв УНІАН, обстеження озимих зернових, станом на 7 лютого, показало, що сходи зафіксовані на 97,5% площ (7,9 млн. га), причому 91,3% знаходяться у хорошому і задовільному стані, а від 1% до 8% посівів вважаються загиблими. За даними Мінагропроду, показник загибелі озимих вважається природним.