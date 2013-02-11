В Україні можуть заборонити утримання і продаж худоби, яка не пройшла держреєстрацію

Міністерство аграрної політики та продовольства України на законодавчому рівні запропонувало ввести обов'язкову ідентифікацію сільськогосподарських тварин і заборонити утримання і продаж худоби, яка не пройшла державну реєстрацію, йдеться в повідомленні відомства.

У зв'язку з цим Мінагропрод пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів України, що стосуються ідентифікації та реєстрації тварин, яка повинна поширюватися не тільки на аграрні підприємства, але і на підсобні господарства селян.

Згідно з оприлюдненим відомством законопроекту, розведення, утримання, забій, утилізація і продаж неідентифікованої худоби спричинить накладення штрафу в розмірі 3-5 неоподатковуваних мінімумів для громадян та від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів - для посадових осіб.

Довідка УНІАН. Ідентифікаційний номер - це індивідуальний або груповий номер, який присвоюється тварині - великій рогатій худобі, коням, свиням, козам, вівцям - і не змінюється протягом її життя. Він є унікальним у межах одного виду.

За даними Держстату, за підсумками 2012 поголів'я корів у всіх категоріях господарств в Україні скоротилося на 0,8% і на 1 січня 2013 становило 2,6 млн, свиней збільшилося на 1,9% до 7,6 млн, поголів'я овець та кіз зросло на 0,5% до 1,7 млн.

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