Аграрії забезпечені міндобривами на 67%

Українські аграрії станом на 8 лютого забезпечені 644,5 тис. тонн мінеральних добрив, що становить 67% від заявлених потреб, тоді як у минулому році забезпеченість добривами до зазначеної дати становила 52%, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, до 8 лютого аграрні господарства придбали 8,9 тис. тонн засобів захисту або 31% від потреб.

Усього, за даними Мінагропроду, для проведення весняно-польових робіт аграрії планують використовувати 966,4 тис. тонн мінеральних добрив, а для захисту рослин від бур'янів, хвороб і шкідників сільськогосподарських культур - 29,3 тис. тонн пестицидів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України має намір затвердити графік постачання мінеральних добрив на сільськогосподарські підприємства країни і проконтролювати його виконання.

У 2012 році, за даними Держстату, виробництво азотних добрив в Україні скоротилося до 2011 року на 0,2% до 2,934 млн тонн.