У Росії ліквідовано всі осередки чуми свиней, але загроза залишається

Москва. У Росії ліквідовано всі осередки африканської чуми свиней (АЧС), але загроза подальшого поширення захворювання залишається.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства сільського господарства Росії, про це повідомив глава відомства Микола Федоров.

«Наразі ліквідовано всі осередки АЧС, нових фактів захворюваності не зареєстровано. Проте загроза ще залишається. Як відомо, хворобі легше запобігти, ніж лікувати», - сказав М.Федоров.

Він повідомив, що Міжвідомча комісія з попередження поширення АЧС на території РФ постійно контролює ситуацію. Забезпечується функціонування свинарських підприємств у режимі роботи закритого типу, виявляються й припиняються факти неправомірного переміщення всіма видами транспорту живих свиней і продукції свинарства, а також реалізації цієї продукції у невстановлених місцях тощо.

Крім того, деякі програмні заходи щодо попередження занесення й поширення вірусу АЧС фінансуються з федерального бюджету. Зокрема йдеться про перепрофілювання особистих підсобних і селянських (фермерських) господарств, що займаються свинарством, на альтернативні напрямки тваринництва.

Наразі в Росії дев'ять суб'єктів федерації (Республіка Мордовія, Краснодарський край, Білгородська, Тверська, Курська, Брянська, Нижньогородська, Ростовська, Астраханська області) реалізують регіональні економічно значущі програми розвитку галузей сільського господарства, що передбачають проведення профілактичних заходів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році на території РФ було зафіксовано десятки випадків АЧС, зокрема в регіонах поблизу з кордом України.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.

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