Бровді став заступником голови правління Державної зернової корпорації

Міністерство аграрної політики та продовольства України призначило Роберта Бровді заступником голови правління «Державної продовольчо-зернової корпорації України» (ДПЗКУ).

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, рішення про призначення Бровді профільне відомство ухвалило 31 січня 2013 року. До цього він обіймав посаду директора ТОВ «Грейн Трейдінг Груп».

Як раніше повідомляв УНІАН, до травня 2012 року Бровді керував компанією «Хліб Інвестбуд», що входить до Державної продовольчо-зернової корпорації України.

Довідка УНІАН. До складу ДПЗКУ входить 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча місткість становить 3,461 млн тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2,380 млн тонн зернових вантажів на рік.