На Волині засаджують деревами деградовані землі

За останні 5 років у Волинській області було проведено лісорозведення на малоцінних та непродуктивних землях, що вийшли із сільськогосподарського виробництва, на площі 2 236 га. На 2013 рік заплановано створення нових лісів на площі 250 га. Про це інформує урядовий портал.

«Готуємо земельні ділянки. Будемо садити ліс на болоті, на схилах, у поймах річок. Це - правильно, коли завчасно турбуються про майбутнє. Пропоную усім працівникам апаратів адміністрації та ради, депутатам, службовцям навесні долучитися до цієї благородної справи лісівників», - зазначив голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук.

Відповідне доручення голови облдержадміністрації щодо підготовки до заліснення нових ділянок непродуктивних земель – уже в роботі. Крім власних коштів лісопідприємств, до цієї справи планують залучити кошти місцевих бюджетів, що надходять у порядку відшкодування втрат лісогосподарського виробництва та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.