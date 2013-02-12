США вимагають від Росії негайно зняти заборону на імпорт американської м'ясної продукції
США закликали Росію негайно зняти заборону на імпорт американської м'ясної продукції та дотримуватися зобов'язання, прийняті минулого року, коли Росія приєдналася до СОТ, повідомляє Газета.RU з посиланням на Reuters.
«США дуже розчаровані тим, що Росія вжила заходів щодо припинення імпорту американського м'яса, яке виробляється за найвищими стандартами безпеки у світі», - заявив міністр сільського господарства США Том Вілсак.
США вважають, що Росія ігнорує висновки експертів про безпеку американського м'яса і, замість того, щоб розпочати діалог з проблеми, припинила імпорт сировини - з такою заявою виступили Вілсак і торговий представник США Рон Кірк.
«Росія проігнорувала ретельні наукові дослідження, проведені міжнародною організацією, яка контролює харчові стандарти - Codex Alimentarius Commission, - які показали, що корми, що містять рактопамін, безпечні для тварин і людей, що споживають їх м'ясо. Відмова Росії прийняти висновки цієї організації піднімає питання про її (Росії) прихильність бути членом глобальної торговельної системи», - йдеться в їх спільній заяві.
Росія з 11 лютого ввела практичну повну заборону на ввезення м'яса і м'ясної продукції зі США.
За повідомленнями Россільгоспнагляду, з понеділка починає діяти обмеження на ввезення до Росії заморожених свинини, яловичини, м'яса індички, субпродуктів та готових продуктів з м'яса.
З минулого понеділка також через наявність рактопаміна діють обмеження на поставки охолодженого м'яса зі США. Заборона не поширюється лише на куряче м'ясо.