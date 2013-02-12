Аграрний фонд уклав контракти на поставку 900 тис. тонн зерна

Аграрний фонд у рамках проведення форвардних закупівель уклав контракти з виробниками зерна на поставку 900 тис. тонн зерна врожаю 2013 року до державного інтервенційного фонду, повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Згідно з повідомленням, у першому півріччі 2012 року під час форвардної кампанії було законтрактовано 875 тис. тонн зерна. Збільшення обсягів контрактації в прес-службі пояснюють позитивною динамікою активності сільгоспвиробників.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд України з 7 лютого приступив до укладення форвардних контрактів на закупівлю зерна врожаю 2013 року. На перші торги виставлялася заявка на закупівлю близько 100 тис. тонн зерна. У першому кварталі 2013 року Аграрний фонд України планує додатково купити на умовах форварду близько 700 тис. тонн зерна.

Довідка УНІАН. Державний інтервенційний фонд – це фонд, який формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій, заставних, форвардних і ф'ючерсних закупівель і використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.