Казахстан готовий значно збільшити експорт зерна на ринок Росії

Казахстан, найбільший виробник зерна у Центральній Азії, може поставити до Росії від 0,9 до 1,1 млн тонн зерна у період з 1 вересня 2012 по 31 серпня 2013 року, цитує Reuters голову Зернового союзу Казахстану Нурлана Тлеубаєва.

За даними державної компанії «Продкорпорація», за весь минулий сезон Росія купила у свого партнера по Митному союзу 440 тис. тонн зерна.

За словами Н.Тлеубаєва, Казахстан активізував експорт зерна до РФ, що зазнає наслідки посухи, в останній декаді січня, поставивши до Росії 100 тис. тонн порівняно з попередніми щомісячними 20-25 тис. тонн.

За даними українських експертів, Україна в останні роки не поставляла своє продовольче зерно на російський ринок.

Засуха в РФ в 2012 році скоротила врожай на чверть і підняла ціни на внутрішньому ринку до рекордних рівнів. Запаси скоротилися, держава продавала зерно зі стратегічних резервів і збільшила імпорт для задоволення внутрішнього попиту.

"Ми чудово розуміємо, весь Урал, весь Сибір до вересня цього року... не мають власних ресурсів (зерна)", - сказав голова Зернового союзу Казахстану.

Поставки зерна з Казахстану, який входить до Митного союзу, основного постачальника зерна до РФ, не обкладаються митами. Уряд РФ обіцяє зробити більш привабливим і ввезення зерна зі США і країн ЄС, призупинивши в першому кварталі 2013 року дію 5-відсоткового мита на імпорт зерна з цих країн.

Н.Тлеубаєв оцінив експортний потенціал казахстанських зерна і борошна в 500 тис. тонн щомісяця до 1 вересня цього року.

"Практично все зерно буде затребувано з боку як Середньої Азії, куди йде борошна і пшениці близько 250 тис., решта 150-200 тис. йтимуть до Росії. Тобто 500 тис. тонн разом з борошном - наш експортний потенціал у місяць до 1 вересня. Зерна достатньо", - сказав Н.Тлеубаєв.

У минулому році Казахстан з населенням 17 млн ​​осіб зібрав 12,8 млн тонн зерна через посуху проти рекордних 27 млн ​​тонн у попередньому році. Експорт в цьому сезоні чиновники оцінюють у 7,8 млн тонн порівняно з 12,1 млн тонн у попередньому році. Основними ринками збуту казахстанського зерна, як правило, є країни Центральної Азії та Каспійського регіону.

Україна в 2012 році скоротила врожай зернових до 46,2 млн тонн з 56,7 млн ​​тонн у 2011 році. Водночас за період з липня 2012 року до кінця січня 2013 року країна експортувала 15,8 млн тонн зернових.

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