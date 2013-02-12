Депутат пропонує підвищити ставку оренди землі

Народний депутат України Геннадій Бобов (Партія регіонів) пропонує підвищити річну орендну плату за земельні паї з існуючих 3% до 4,5% від вартості землі.

Про це йдеться в законопроекті №2254 «Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про оренду землі» (про підвищення розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, земельною часткою (паєм)», внесеному до парламенту 8 лютого 2013 року.

Документом пропонується встановити, що розмір річної плати за оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) не може бути меншим за 4,5% визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю).

Як наголошується у пояснювальній записці до документа, орендна плата за користування землею, попри тенденцію до підвищення, залишається низькою. Зокрема, у першому півріччі 2012 року середній розмір орендної плати становив 470,4 грн за гектар при середній нормативній грошовій оцінці 1 га ріллі в 20 635 грн.

«Таким чином, за відповідний період реальна усереднена орендна плата в Україні становила 2,3%. Це менше від показника в 3%, який закладено в Указі Президента України № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок і земельних часток (паїв)» від 2 лютого 2002 року», - вважає автор законопроекту.

Водночас ситуація на внутрішньому і зовнішньому ринках України, економічний і фінансовий стан агровиробників дають змогу виплачувати орендну плату на рівні не менш як 4,5%, йдеться в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2012 році власники земельних паїв одержали 8,7 млрд грн орендної плати, що становить 92,5% від передбаченої в договорах загальної суми (9,4 млн. грн).

За даними Держземагентства, середній розмір орендної плати становить 539 грн за гектар.

Станом на 1 січня 2013 р., власники земельних паїв уклали 4,7 млн. договорів оренди на загальну площу 17,5 млн. га (63% розпайованих угідь).

У Держземгентстві очікували збільшення в 2013 році середнього розміру орендної плати за земельні паї на 15-20%.

Нині ставка оренди за користування земельним паєм становить 3% від нормативної грошової оцінки землі.

З 1 січня п.р. нормативна грошова оцінка землі збільшилася з 12 тис. до близько 20 тис. грн за гектар.