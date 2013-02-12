Агрохолдинг HarvEast у 2012 році збільшив фінансування соцпроектів до 15 млн грн

Один з найбільших агрохолдингів України HarvEast Holding у 2012 році збільшив фінансування соціальних проектів до 15 млн грн порівняно з 4 млн у 2011 році, повідомила прес-служба холдингу.

Згідно з повідомленням, вказана сума включає в себе фінансування проекту «Мільйон на район», матеріальну допомогу пайовикам холдингу на придбання побутового палива, виконання зобов'язань за договорами про соціально-економічне партнерство та «соціальний» бюджет холдингу.

Пріоритетними інвестиційними напрямками, за словами генерального директора HarvEast Holding Саймона Чернявського, для холдингу є підтримка і розвиток соціальної інфраструктури сіл.

«Ми визначили для себе пріоритетні напрямки, в яких наша допомога і інвестиції необхідні передусім. Це - підтримка та розвиток соціальної інфраструктури сіл і турбота про здоров'я їх мешканців. У цих напрямках ми плануємо працювати і в 2013 році», - цитує прес-служба Чернявського.

Довідка УНІАН. HarvEast Holding - сільськогосподарський холдинг, що володіє й управляє активами в Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях та АР Крим. Основні напрямки діяльності холдингу: рослинництво (вирощування пшениці, соняшнику, ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) і молочне тваринництво.

Холдинг HarvEast створено у березні 2011 року на базі сільськогосподарських активів ПАТ ММК ім. Ілліча. Загальний банк оброблюваної землі становить близько 220 тис. га, поголів'я великої рогатої худоби - 25 тис. голів. Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ і група «Смарт-Холдинг».