Експерт каже, що Україна збільшуватиме імпорт сирів

Україна, яка збільшила за підсумками минулого року імпорт сирів на 39% (обсяг імпорту сиру в 2012 році збільшився до 17,1 тис. тонн з 12,2 тис. тонн у 2011 - УНІАН), в 2013 році продовжить нарощувати обсяги імпорту цієї продукції, повідомив УНІАН експерт консалтингової компанії «Дикун Глобал Консалт» Євген Стеценко.

За його словами, зростання імпорту у цьому сегменті продуктів харчування зумовлене підвищенням попиту українських споживачів на закордонні сири.

«Зростання імпорту сиру пояснюється підвищенням попиту на зарубіжні сири і зростанням сегмента так званих елітних сирів. Наприклад, у 2012 році імпорт польського сиру збільшився до 5004 тонн з 2251 тонни в 2011 році», - сказав експерт.

За його словами, основне зростання імпорту відбулося у сегменті твердих сирів.

Нагадаємо, що за даними Державної митниці імпорт сиру в січні 2013 року збільшився на 71% порівняно з аналогічним періодом 2012 року і становив 1,45 тис. тонн.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2012 році Україна виробила 78,6 тис. тонн свіжих неферментованих і кисломолочних сирів, що на 4,4% більше, ніж у 2011 році. Обсяг виробництва жирних сирів в минулому році становив 166 тис. тонн, що на 7,6% поступається результатам 2011 року.