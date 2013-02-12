Держдума Росії ухвалила закон про заборону куріння в громадських місцях

Москва. Державна дума Росії ухвалила закон про заборону куріння в громадських місцях.

Як передає власний кореспондент УНІАН, за цей закон у третьому, остаточному читанні проголосував 441 російський депутат.

Закон після його схвалення Радою Федерації і підписання Президентом повинен набути чинності 1 червня 2013 року.

Згідно з положеннями закону, в РФ з 1 червня 2013 року забороняється куріння в закладах освіти (в тому числі у школах і вузах), охорони здоров'я, культури і спорту, у приміщеннях органів влади, органів у справах молоді, на робочих місцях, у міському й приміському транспорті, в метро, ​​на вокзалах, в аеропортах, в ліфтах і на сходових клітках, дитячих майданчиках, на автозаправках, на автобусних зупинках, в багатьох інших місцях.

Водночас низка положень закону почне діяти з 1 червня 2014 року. Це заборона на куріння в санаторіях, в поїздах далекого прямування, на повітряних суднах та суднах далекого плавання, на транспорті міського та приміського сполучення, на відстані менше 15 метрів від входів у вокзали і аеропорти або метро. Також з 1 червня 2014 року буде заборонено палити в готелях, в приміщеннях громадського харчування, на перонах приміських залізничних станцій.

Крім того, відповідно до закону, тютюновим компаніям заборонять проводити лотереї та спонсорувати фестивалі, а їх листування з органами влади буде публікуватися. Цигарки знімуть з вітрин, на касах пропонується виставляти лише прейскурант на тютюнову продукцію.

Також законом встановлюється заборона на продаж електронних сигарет і жувальної тютюнової суміші типу насвай.

«Законопроект про обмеження споживання тютюну підтримали всі фракції. В обговоренні ініціативи взяла участь більшість населення. Обговорення проходило в Громадській палаті, в інтернеті. В результаті думки розділилися. 70% некурців вважають законопроект недостатньо жорстким, 30% курців вважають навпаки », - сказав перший заступник голови комітету Держдуми з охорони здоров'я Микола Герасименко.

20 лютого закон розгляне Рада Федерації.