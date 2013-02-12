Місія Світового банку перевірить, як влада впроваджує проект видачі держактів на землю

В Україні розпочала роботу заключна місія Світового банку з питань виконання фінансованого банком проекту «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

За даними відомства, експерти Світового банку перевіряють хід виконання робіт на завершальній стадії впровадження проекту. Представники банку ознайомляться, в тому числі безпосередньо в районах і областях, з нововведеннями Національної кадастрової системи, ходом реєстрації земельних ділянок, наданням виписок громадянам, функціонуванням обладнання, придбаного в рамках проекту.

Проект, який розпочався у 2004 році, завершується 30 квітня 2013 року.

За результатами роботи останньої місії експерти Світового банку нададуть заключні висновки про хід впровадження проекту.

Як повідомляв УНІАН, на кінець січня 2013 року, було освоєно 90% коштів позики Світового банку за проектом «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру».

На той час було укладено 219 договорів на суму 80,65 млн дол. за рахунок позики, сплачено за виконані роботи - 69,79 млн дол., з них завершено роботи на суму 50,91 млн дол.

Загальна сума позики Світового банку становить 89,68 млн дол.