Жоден район Миколаївської області не забезпечує себе хлібом власного виробництва

Жоден район в Миколаївській області не забезпечує себе повністю хлібом власного виробництва. Про це начальник відділу формування ресурсів сільськогосподарської продукції, харчової та переробної промисловості Головного управління агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації Григорій Гуров повідомив на нараді в ОДА.

Нарада була присвячена забезпеченості підприємств області борошном, а також ціновій ситуації на ринку хліба. Учасниками наради були представники хлібопекарських підприємств, органів влади, співробітники Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету, Держспоживінспекціі в Миколаївській області, облспоживспілки, Миколаївського відділення Аграрного фонду.

«У січні найбільший відсоток забезпечення хлібом за рахунок власного виробництва досягнуто в місті Миколаєві - 98,9%, - зазначив Г. Гуров. - В Доманівському районі - 71,5%, в Арбузинському - 56,6%».

Найменший відсоток забезпечення хлібом за рахунок власних ресурсів зафіксований в Новобузькому - 6,1%, Миколаївському -6,2%, Березнеговатському - 6,8%, Новоодеському районі - 8,8%.

По суті, райони та міста області перетворилися на імпортерів хліба та хлібобулочних виробів.

Найбільший відсоток завозу хліба з інших регіонів у Миколаївському районі - 93%, Баштанському - 75%, Новодеському та Очаківському районах - 72%, а також у Жовтневому - 71%, Вознесенському - 63%, у м. Первомайську - 73%, м. Вознесенську - 54% .

Як зазначив Г.Гуров, на 1 лютого на території Миколаївської області виробництво хліба та хлібобулочних виробів здійснювали 83 суб'єкта підприємницької діяльності.

За підсумками 2012 спад виробництва хліба та хлібобулочних виробів в області склав 10%. Виробництво зменшилося більш, ніж на 3,5 тис тонн.

На сьогодні хлібопекарські підприємства області усіх форм власності покривають 67% випічки хліба, решта - 33% завозяться з інших областей - Одеської, Херсонської, Кіровоградської.