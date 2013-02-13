Агрокомпанія «Дружба-Нова» залучила 102 млн грн від розміщення облігацій

Велика українська аграрна компанія «Дружба-Нова» залучила 102 млн грн у результаті дострокового розміщення облігацій, повідомляє компанія в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як сказано у повідомленні, в рамках розміщення компанія реалізувала 100 000 іменних відсоткових облігацій серії А номінальною вартістю 1 тис. грн кожна. Ставка купона встановлена ​​на рівні 22,5% річних з виплатою кожного купонного періоду (91 день). Дата оферти - 29 листопада 2013 року, дата погашення - 28 листопада 2014 року. Розміщення проводилося на фондовій біржі ПФТС, андеррайтером та платіжним агентом випуску був «УкрСиббанк».

Як раніше повідомляв УНІАН, агрокомпанія «Дружба-Нова» за підсумками 9 місяців 2012 року збільшила чистий прибуток до 68,1 млн грн з 30,9 млн грн за аналогічний період 2011 року. До цього «Дружба-Нова» заявляла про плани щодо збільшення доходів від реалізації продукції рослинництва в 2012 році у 2,6 раза - до 160 млн дол. Таких результатів планувалося досягти за рахунок інвестицій в агропромислові технології і технічне переоснащення виробництва.

Довідка УНІАН. Засноване в 2001 році агропромислове підприємство «Дружба-Нова» займається рослинництвом і тваринництвом в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. На даний час контролює земельний банк загальним розміром понад 110 тис. га і володіє більш ніж п'ятитисячним поголів'ям великої рогатої худоби і власним елеваторним комплексом.