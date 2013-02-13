«Конті» за рік збільшив прибуток у 4,6 раза

Один з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні - Виробниче об'єднання «Конті» у 2012 році збільшило чистий прибуток у 4,6 раза порівняно з 2011 роком - до 268,3 млн грн з 58,4 млн грн.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, нерозподілений прибуток компанії в 2012 році зріс до 819,9 млн грн, що на 41,6% більше, ніж у 2011 році.

Крім того, довгострокові зобов'язання «Конті» в минулому році скоротилися на 5% - до 1,2 млрд грн з 1,3 млрд грн в 2011 році, а сума поточних зобов'язань зросла на 10,7% - до 507,8 млн грн в 2012 році з 456,4 млн грн в 2011 р. Виросла в минулому році також і сумарна дебіторська заборгованість «Конті» - до 942,5 млн грн, що на 37,9% більше, ніж у 2011 році.

Загальна чисельність працівників компанії в 2012 році скоротилася на 6,1% - до 5,798 тис. з 6,173 тис. у 2011 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, кондитерська група «КОНТІ» за підсумками 2012 року виробила 243 тис. тонн кондитерських виробів, що на 1% перевищує показник виробництва 2011 року.

Довідка УНІАН. Компанія «Конті» заснована в 1997 році. До складу групи входять АТ «ВО «Конті» і ЗАТ «Конті-Рус». Виробничі активи групи: Донецька, Костянтинівська, Горлівська кондитерські фабрики - в Україні і дві кондитерські фабрики в м. Курськ - у Росії.

Основні ТМ групи «Конті»: AMOUR (шоколад у ригелях Dolci і шоколадна плитка AMOUR, шоколадні цукерки EsfeRo, горіхи в шоколаді AMOUR), Bonjour, а також «Супер-Контік», «Беліссімо», «Мелодика», «Мамин торт» , BisKonti, «Джек», «КонтіТофіта» і «Золота Лілія».