HarvEast у 2012 році зберіг виробництво молока на рівні 56,5 тис. тонн

Один з найбільших агрохолдингів України HarvEast у 2012 році виробив 56,5 тис. тонн молока, що відповідає результатам 2011 року, повідомила прес-служба компанії.

За словами директора з тваринництва HarvEast Holding Федора Крюківського, у 2013 році компанія продовжить працювати над підвищенням якості продукції.

«У 2013 році наші пріоритетні завдання у тваринництві залишаться колишніми - підвищення якості молока, поліпшення якості кормів і збільшення продуктивності стада», - цитує прес-служба Ф.Крюківського.

Прес-служба також зазначила, що поголів'я великої рогатої худоби в господарствах холдингу за результатами 2012 становить 22 тисячі голів, зокрема 11 500 дійних корів.

Нагадаємо, що в 2011 році сільськогосподарський холдинг HarvEast справив 57 тисяч тонн молока, зберігши обсяги виробництва на рівні 2010 року. До того ж товарність молока збільшилася до 93%.

Довідка УНІАН. HarvEast Holding - сільськогосподарський холдинг, що володіє й управляє активами в Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях та АР Крим. Основні напрямки діяльності холдингу: рослинництво (вирощування пшениці, соняшнику, ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) і молочне тваринництво.

Холдинг HarvEast створений 10 березня 2011 року на базі сільськогосподарських активів ПАТ ММК ім. Ілліча. Загальний банк оброблюваної землі становить близько 220 тис. га; поголів'я великої рогатої худоби - 22 тис. голів.

Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ і група «Смарт-Холдинг».