Польські експерти очікують зниження чистого прибутку IMC і Astarta за підсумками 2012 року

Варшава.Аналітики брокерської компанії польського відділення банку ING погіршили прогноз чистого прибутку українського агрохолдингу Industrial Milk Company у 2012 році - через слабкі продажі у другій половині року - до 21 млн з прогнозованих раніше 30,9 млн дол.

У своєму огляді, текстом якого володіє УНІАН, експерти відкидають, що гірші продажі були обумовлені серед іншого логістичними проблемами з поставками зерна на європейський ринок через дефіцит залізничних вагонів.

"У зв'язку з меншими, ніж очікувалося раніше, продажами зернових ми знизили наш прогноз прибутку до вирахування податків, відсотків і амортизації EBIDTA на 2012 рік та чистого прибутку на 23% і 32% відповідно", - наголошується в документі.

Аналітики також погіршили прогноз EBIDTA на 2013 рік, враховуючи можливий ризик зниження цін на зернові в другій половині року.

Водночас в ING вважають, що чистий прибуток компанії наступного року збільшиться до 51 млн дол. з 31 млн дол. у поточному при виручці 229 млн дол. і 171 млн дол. відповідно.

За підсумками минулого року аналітики очікують зростання доходів IMC до 117 млн ​​дол. з 53 млн дол. у 2011 році.

У четвертому кварталі 2012 року, за оцінками ING, український агрохолдинг отримає нульовий чистий прибуток при виручці в 26 млн дол.

Польські аналітики також погіршили рекомендацію для паперів компанії до "тримай" з "купуй", визначивши цільову ціну на найближчі 12 місяців у 16,6 злотого з 19,4 злотого в попередньому прогнозі.

На початку сьогоднішніх торгів папери компанії, що дебютувала на Варшавській фондовій біржі в 2011 році, коштували близько 16 злотих.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг IMC за перші три квартали минулого року збільшив чистий прибуток на 4% - до 20,6 млн дол. при зростанні виручки в 3,7 рази - до 54,3 млн дол.

Довідка УНІАН. Заснована в 2007 році Industrial Milk Company входить до десятки найбільших виробників молока в Україні. Крім цього напрямку, займається вирощуванням, зберіганням та переробкою сільськогосподарських культур.

За останніми даними за 2012 рік, компанія орендувала в Полтавській, Чернігівській і Сумській областях 82,7 тис. га землі і володіла складськими приміщеннями потужністю зберігання 223 тис. тонн.

За останніми даними, 59,08% акцій IMC належали Agrovalley Limited, 9,58% - входить до групи ВТБ Російському комерційному банку, 5,1% - польської Amplico PTE. Решта 26,24% - free float.

***

Польські експерти очікують зниження чистого прибутку Astarta за підсумками 2012 р. на 40% - до 575 млн грн

Аналітики брокерської компанії польського відділення банку ING прогнозують скорочення чистого прибутку найбільшого виробника цукру в Україні компанії Astarta за підсумками минулого року до 575 млн грн з 976 млн грн у попередньому році.

Експерти в своєму огляді, який має УНІАН, назвали причиною погіршення фінансових показників компанії ціни на цукор, що знижуються через триваюче вже другий рік перевиробництво цукру, зазначивши, що тенденція на ринку може помінятися у 2014 році.

За оцінками ING Securities, тонна цукру в Україні наступного року може подорожчати до понад 6 тис. грн за тонну в порівнянні з 4 тис. грн зафіксованими в січні поточного року і прогнозованими 5 тис. грн на весь 2013 рік.

Аналітики прогнозують зростання чистого прибутку Astartа у 2014 році до 1,092 млрд грн після очікуваного 516 млн грн у поточному.

Виручка компанії, за їхніми оцінками, зросте до близько 4,8 млрд грн у наступному році з 3,9 млрд в поточному і 3,4 млрд грн у минулому році.

ING також повідомив, що очікує 292 млн грн збитків компанії в четвертому кварталі минулого року при виручці 937 млн ​​грн.

Аналітики назвали основним ризиком для компанії значну девальвацію української гривні, оскільки понад 80% боргів Astarta номіновані в іноземній валюті.

Незважаючи на це, ING підвищив рекомендацію для паперів до "тримай" з "продавай", визначивши цільову ціну на найближчі дванадцять місяців у 61,1 злотий.

На початку сьогоднішніх торгів папери компанії коштували в межах 68-69 злотих.

Як повідомляв УНІАН, Astarta за перші три квартали минулого року знизила чистий прибуток на 10% - до 84 млн євро на тлі зростання виручки на 26% - до 235 млн євро.

Компанія опублікує звіт за четвертий квартал і за весь рік 15 квітня 2013 року.

Довідка УНІАН. "Цукровий сегмент" заснованої в 1993 році Astartа, яка також займається рослинництвом і тваринництвом, забезпечує їй близько половини всієї виручки. Компанія володіє 8 цукровими заводами, здатними щорічно виробляти близько 400 тис. тонн цукру на рік, а її частка у виробництві цукру в Україні оцінюється в близько 13%.

За останніми даними 36,99% акцій компанії дебютувала на Варшавській фондовій біржі в 2006 році належали її гендиректору Віктору Іванчику через Albacon Ventures Limited, 25,99% - голові ради директорів Валерію Короткову через Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Публічні розміщення акцій компаній України на зарубіжних біржах