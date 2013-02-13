Виробництво дитячого харчування в Україні в 2012 році зросло на 21,6%

Виробництво дитячого харчування в Україні в 2012 році порівняно з 2011 роком зросло на 21,6% і становило 24,2 тис. тонн, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, українські виробники торік випустили 1,99 тис. тонн кисломолочного сиру і виробів з нього для дитячого харчування, що на 69,8% перевищує результати 2011 року. Виробництво кисломолочних продуктів для дитячого харчування в 2012 році збільшилося порівняно з 2011 роком на 46,7% і становило 3,8 тис. тонн.

Крім того, за даними прес-релізу, торік було вироблено 9,9 тис. тонн рідкого обробленого молока для дитячого харчування, що на 6,1% більше, ніж у 2011 році. На 7,5% у 2012 році зросло виробництво соків, що становить 1,7 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за словами генерального директора Національної асоціації виробників дитячого харчування, молококонсервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко», сумарний щорічний обсяг ринку дитячої продукції досягає 65-70 млн дол., але частка українських виробників у ньому становить близько 45%.