Низькі ціни на картоплю стримують інтерес до цього бізнесу - експерт

Низькі ціни на картоплю протягом останніх двох сезонів стримують інтерес до картопляного бізнесу, заявив генеральний директор «Українського клубу аграрного бізнесу» (УКАБ) Володимир Лапа на голландсько-українському форумі «Прибуткове виробництво картоплі в Україні».

А втім, за словами В.Лапи, оптові ціни на картоплю взимку 2012-2013 року зросли до рівня 1,1-1,3 грн/кг, що може покрити витрати на виробництво і підтримати інтерес виробників до цієї культури цього року.

За даними УКАБ, основними виробниками цієї продукції в Україні залишаються господарства населення, однак поступово зростають посівні площі в сільгосппідприємствах, які досягли в 2012 році 40 тис. га, що дозволило підприємствам виробити близько 750 тис. тонн картоплі.

Одночасно експерт відзначив зростання експорту картоплі в грудні 2012 року.

«Левова частка виробленої картоплі реалізується на внутрішньому ринку. На експорт протягом 2012 року було поставлено лише 6,9 тис. тонн картоплі, щоправда, понад чверть з цього об'єму експортували в грудні 2012 року, що може свідчити про деяке пожвавлення на експортному ринку», - зазначив генеральний директор УКАБ.

Водночас радник Посольства Королівства Нідерландів в Україні Еверт Ян Краенбрінк звернув увагу на низку проблем в українському картопляному бізнесі.

«Український сектор картоплі має певні проблеми. Україна виробляє багато картоплі (20 млн т), але значна його частина викидається (5 млн) або використовується як корм для тварин (4,5 млн т). Для того щоб зробити українське картоплярство прибутковим, необхідно не лише знизити собівартість, але і створити велику додану вартість», - сказав Е.Краенбрінк.

Радник посольства вважає, що розвиток картоплярства в Україні можливий у разі використання аграріями кращої насіннєвої картоплі, складських приміщень, взаємодії з картоплепереробними підприємствами та представниками роздрібної торгівлі, а також пошук експортних ринків.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, виробництво картоплі в Україні в 2012 році скоротилося в порівнянні з 2011 роком на 4,1% і становило 23,3 млн тонн.

За даними експертів, Нідерланди за 2008-2011 роки експортували картоплі на суму 3,18 млрд дол.