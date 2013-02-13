Агрохолдинг KSG Agro купив акції двох виробників хліба в Кривому Розі

Підконтрольна агрохолдингу KSG Agro компанія «Фактор Д» завершила оформлення угоди з придбання 48,4% акцій «Криворізького хлібокомбінату № 1» та 46% акцій компанії «Криворіжхліб», йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, розміщеному в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондових ринків, обидві компанії отримали відповідне повідомлення від депозитарію 12 лютого поточного року.

Раніше KSG Agro повідомляв, що в травні 2012 року холдинг заплатив сумарно 2,537 млн дол. за придбання цих пакетів акцій двох криворізьких виробників хліба, а також 31% акцій хлібокомбінату в м. Жовті Води.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив агрохолдингу KSG Agro придбати зазначені активи. За рішенням АКМУ дочірнє підприємство KSG Agro також отримало право покупки 91% акцій компанії "Агроплаза" і 50% акцій підприємства "Переробник".

Довідка УНІАН. Один з найбільших українських агрохолдингів KSG Аgro, головні активи якого сконцентровані в Дніпропетровській області, займається головним чином рослинництвом. У травні 2012 року компанія дебютувала на Варшавській фондовій біржі.