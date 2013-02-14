Україна вже експортувала 16,9 млн тонн зерна

Обсяг експорту зернових з України з початку маркетингового року (МР, липень 2012 – червень 2013) станом на 12 лютого становив 16,9 млн тонн зерна, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

У повідомленні не вказано, скільки зерна було експортовано на аналогічну дату минулого маркетингового року. Проте на початок березня минулого року обсяг експорту зернових культур з України становив 12,7 млн тонн.

За даними відомства, на 12 лютого українські аграрії експортували 6,3 млн тонн пшениці, зокрема 5,4 млн тонн продовольчої. Обсяг експорту кукурудзи на вказану дату становив 8,3 млн тонн, ячменю – 1,98 млн тонн.

До того ж у припортових елеваторах перебуває 1,3 млн тонн зернових культур (пшениці – 157 тис. тонн), а на кораблі завантажено 89 тис. тонн зерна, наголошується в прес-релізі.

Мінагропрод прогнозує обсяг експорту зернових у поточному маркетинговому році на рівні 23,4 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році аграрії зібрали 46,2 млн тонн урожаю порівняно з 56,7 млн тонн у 2011 році. Враховуючи 11,6 млн тонн зернових, які залишилися як перехідні запаси, загальний обсяг пропозиції становив 58 млн тонн. Таких запасів, за даними Мінагропроду, вистачає для того, щоб забезпечити потребу внутрішнього ринку й утримати стабільні ціни на хліб.