Призначено ще одного заступника голови Державної продовольчо-зернової корпорації

Міністерство аграрної політики та продовольства України призначило заступником голови правління «Державної продовольчо-зернової корпорації України» (ДПЗКУ) Ігоря Гаврилова.

Про це повідомляється у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, рішення про призначення І. Гаврилова міністерство ухвалило 13 лютого 2013 року. До цього він обіймав посаду заступника директора з фінансових питань компанії «Трейд Хауз Україна».

Як повідомляв УНІАН, 31 січня заступником глави правління ДПЗКУ також призначили Роберта Бровді, який до цього обіймав посаду директора «Грейн Трейдінг Груп».

Довідка УНІАН. ДПЗКУ - один з найбільших гравців вітчизняного аграрного ринку. До складу ДПЗКУ входить 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча ємність становить 3,461 млн тонн, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2,380 млн тонн зернових вантажів на рік.