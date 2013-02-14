У січні в Україні реалізація жита зросла, ячменю і пшениці - помітно скоротилася

Реалізація зернових культур в Україні в січні 2013 року порівняно з аналогічним місяцем 2012 року скоротилася на 4,9% - до 1,4 млн тонн, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, продажі пшениці в січні цього року впали на 13% до січня 2012 року. Крім того, минулого місяця українські аграрії продали 996,8 тис. тонн кукурудзи, що на 1,7% менше, ніж у січні 2012 року. На 36,1% у січні 2013 р. порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилася реалізація ячменю. Що стосується жита, то обсяги її продажу в січні цього року становили 15 тис. тон, що на 22,8% більше, ніж у січні 2012 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у січні-листопаді 2012 року українські аграрії реалізували 28,6 млн тонн зернових, що на 25,5% більше обсягів реалізації за аналогічний період 2011 року. При цьому загальний урожай зернових культур у 2012 році становив 46,2 млн тонн, поступившись урожаю 2011 року на 18,6%.