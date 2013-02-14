Реалізація худоби та птиці у січні скоротилася на 4,3%

У січні 2013 року українські аграрії реалізували 117,3 тис. тонн худоби та птиці в живій вазі, що на 4,3% менше обсягів реалізації в січні 2012 року, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, минулого місяця обсяг продажів великої рогатої худоби становив 14,4 тис. тонн, що на 19,6% більше аналогічних результатів січня 2012 року. Реалізація свиней у січні 2013 року зросла на 8,6% порівняно з аналогічним місяцем минулого року й становила 31 тис. тонн. При цьому обсяг продажів птиці в січні 2013 року скоротився на 12,6% порівняно з січнем 2012 року і становив 71,3 тис. тонн.

Крім того, Держстат повідомив, що за звітний період було продано 164 тис. тонн молока, що на 2,9% більше, ніж у січні 2012 року. Обсяги реалізації яєць у зазначений період становили 978 млн штук, перевищивши результати січня минулого року на 10,4%.

Як повідомляв УНІАН, у січні-листопаді 2012 року українські аграрії реалізували 1,6 млн тонн худоби і птиці, що на 2,3% більше обсягу продажів за аналогічний період 2011 року. Реалізація молока у зазначений період становила 2,2 млн тонн (на 14,5% більше, ніж у січні-листопаді 2011 року), яєць – 10 млн шт. (на 2% більше).