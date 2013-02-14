Україні важливо уніфікувати з ЄС сертифікати на рибальську діяльність - Азаров

Україні для розвитку рибальства важливо уніфікувати з Європейським Союзом сертифікати для заняття риболовецькою діяльністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав під час зустрічі з єврокомісаром у морських справах і рибальстві Марією Даманакі.

«Для нас важливо вирішити питання уніфікації Європейським Союзом сертифікатів, які видаються уповноваженими органами України для здійснення риболовецької діяльності. Йдеться не тільки про експорт з митної території та продукції українського походження до ЄС, який, загалом, дуже невеликий - 500 тонн лише. Передусім, йдеться про постачання продукції, яка виловлена суднами під прапором України, що перебувають в оренді», - сказав він.

Водночас прем'єр-міністр відзначив, що Україна має також співпрацювати з ЄС щодо всього комплексу питань, а також співпрацювати в регіоні Чорного моря, включаючи регулювання рибництва, збереження рибних запасів, зміцнення прибережної смуги, очищення моря, розвиток інфраструктури, використання і оновлення флоту.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство рибного господарства і прибережних справ Норвегії планує в 2013 році виділити близько 35 млн дол. на розвиток співпраці з Україною. Кошти спрямують на галузь рибальства, зокрема на дослідницькі роботи у цій сфері.