«Агроліга» у 2012 році збільшила чистий прибуток майже в два рази

Група сільськогосподарських компаній «Агроліга» (Харківська обл.) у 2012 році збільшила чистий прибуток в 1,8 раза порівняно з 2011 роком - до 3,16 млн євро, сказано в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, виручка «Агроліги» в минулому році збільшилася до 16,5 млн євро, що у 2,6 раза більше, ніж у 2011 році. Валовий прибуток компанії за підсумками 2012 зріс на 87% порівняно з 2011 роком і становив 3,17 млн євро. Операційний прибуток «Агроліги» минулого року збільшився до 3,5 млн євро з 1,9 млн євро у 2011 році.

Компанія відзначає, що подвоїти прибуток їй вдалося за рахунок продажу соняшникової олії.

Водночас у 4 кварталі 2012 року компанія отримала чистий збиток у розмірі 110 тис. євро, тоді як за аналогічний період 2011 року чистий прибуток «Агроліги» становив 340 тис. євро. Сума валового збитку в зазначений період становила 102 тис. євро, тоді як валовий прибуток у 4 кварталі 2011 року дорівнював 306 тис. євро. У жовтні-грудні минулого року «Агроліга» отримала також операційний збиток у розмірі 51 тис. євро (в зазначений період 2011 року операційний прибуток компанії становив 404 тис. євро).

Компанія також повідомила, що в 2013 році вона планує вийти на основний майданчик Варшавської фондової біржі. Деталі виходу «Агроліга» не повідомляє.

Як повідомляв УНІАН, агропромисловий холдинг "Агроліга" в 2012 році зібрав урожай соняшнику в обсязі 12,38 тис. тонн, що майже у 2 рази більше, ніж у 2011 році, коли було зібрано 6,5 тис. тонн соняшнику.

Довідка УНІАН. Група компаній "Агроліга" працює на українському ринку агропродукції з 1992 року.

Агрохолдинг обробляє 7,2 тис. га землі на сході України, в Дворічанському районі Харківської області. Основна продукція групи компаній - соняшник, зерно пшениці та ячменю, кукурудза, ріпак, гречка та молоко.

Підприємства холдингу займаються вирощуванням зернових культур, переробкою насіння соняшнику і молочним тваринництвом.

На початку минулого року "Агроліга" через зареєстрований на Кіпрі холдинг Agroliga Group PLC дебютувала на альтернативному майданчику Варшавського фондового ринку NewConnect.