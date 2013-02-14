Nestlе у 2012 році збільшила обсяг продажів на українському ринку до 4,89 млрд грн

Швейцарська компанія Nestlе S.A., найбільший світовий виробник продуктів харчування, за результатами 2012 року збільшила обсяг продажів в Україні на 5,4% до 4,89 млрд грн, сказано в повідомленні компанії.

«У 2012 році компанії вдалося збільшити частку ринку в багатьох сегментах. У 2013 ми очікуємо прискорення зростання за рахунок зміцнення позицій наших провідних брендів на ринку і продовження політики виведення на ринок нових продуктів», - цитує прес-реліз генерального директора Nestlе в Україні Яну Михайлову.

Компанія повідомляє, що в 2012 році інвестувала понад 23 млн грн в дві нові пакувальні лінії кави на львівській фабриці "Світоч". Всього інвестиції компанії в кондитерське виробництво становили 130 млн грн.

Частка української сировини і пакувальних матеріалів, використовуваних фабриками компанії у Львові («Світоч»), Волинської області («Волиньхолдинг») і Харкові («Техноком») за результатами 2012 року становить 70%.

Довідка УНІАН. Nestlе S.A. (Швейцарія) є найбільшим виробником продуктів харчування у світі. Штат компанії налічує 280 000 працівників. Nestlе належить 449 фабрик у 83 країнах світу.

Представництво компанії в Україні існує з 1994 року. З того часу компанія просуває такі міжнародні бренди: NESCAFЕ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat тощо

Компанії належать українські підприємства: «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» (з 1998 року), «Волиньхолдинг» (ТМ «Торчин») (з 2003 року), «Техноком» (ТМ «Мівіна») (з 2010 року). На українському ринку дитячого харчування частка компанії за підсумками 2012 року становила 24,6%.