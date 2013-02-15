Європол розслідуватиме підміну яловичини кінським м’ясом
Брюссель. Європол розпочне розслідування ситуації щодо підміни яловичини кінським м’ясом.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила комісар з питань внутрішніх справ ЄС Сесілія Мальмстрем.
“Європол вже розслідує представлені дані, і готовий допомагати й надалі. Отже, важливо, щоб всі країни-члени, що стосуються (скандалу – УНІАН), надали необхідні дані для здійснення Європолом належного аналізу”, - заявила комісар.
Як повідомляв УНІАН, у середині січня в Ірландії було виявлено присутність кінського м’яса в заморожених гамбургерах, які називалися яловичими.
Після того, схожа підміна була виявлена ще у кількох країнах-членах ЄС, зокрема у Франції, Швеції та Німеччині.
У підміні підозрювалися румунські постачальники м'яса, однак згодом офіційний Бухарест відкинув такі обвинувачення.
У середу Єврокомісія закликала країни-члени ЄС провести генетичні тести усіх напівфабрикатів у супермаркетах на наявність можливої підміни яловичини кінським м’ясом.
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