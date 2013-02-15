Янукович: влада націлена на введення ринку землі

У рамках продовження реформ аграрного сектора в 2013 році планується розробити два найважливіші документи - Стратегію розвитку аграрного сектора економіки та Стратегію сталого розвитку сільських територій.

Про це Президент України Віктор Янукович повідомив в інтерв'ю журналу «Україна і світ. Глобальна порядок денний 2013», створеному в співпраці The New York Times News Service & Syndicate і газети «Сегодня».

«До них будуть закладені кардинально нові підходи до державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу та сільської місцевості, що базуються на європейських принципах», - сказав глава держави. За його словами, паралельно триватиме робота з удосконалення механізмів державної підтримки сільгоспвиробників, насамперед у напрямку підвищення її прозорості та ефективності, подальшого розвитку ринкової інфраструктури, стимулювання розвитку сільськогосподарської кооперації.

Не менш важливим завданням Президент назвав поліпшення умов для інвесторів, особливо тих, які планують реалізовувати інноваційні проекти в аграрній сфері, реформування системи контролю безпеки харчових продуктів відповідно до вимог Євросоюзу та СОТ.

Що стосується ринку земель сільськогосподарського призначення, то В.Янукович зазначив, що Україна прагне не тільки повністю забезпечити внутрішні потреби в продовольстві, але і зайняти провідні позиції на світовому аграрному ринку. Тому влада націлена на введення ринку землі, сказав Президент. Основним у цьому контексті він назвав твердження ефективного господаря, який буде дбайливо ставитися до землі і не виснажувати її ресурси.

«З урахуванням усіх цих підходів, а також пропозицій, що надійшли від громадян під час проведення громадського обговорення попередньої версії законопроекту, ми повинні знайти оптимальний шлях реалізації нашого аграрного потенціалу», - зазначив глава держави. До вирішення цього питання потрібно підходити зважено, важливо дотримати баланс інтересів усіх зацікавлених осіб - громадян, держави і інвесторів, зазначив він.

Президент також нагадав, що останнім часом багато було зроблено в сфері земельних відносин. Зокрема ухвалено Закон «Про Державний земельний кадастр», на рівні закону визначено порядок проведення земельних торгів у формі аукціону, створено Державний земельний банк, визначені його правовий статус і статутний капітал.

«Фактично розблоковано процес купівлі-продажу земель несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Врегульовано питання розмежування земель державної та комунальної власності. Спрощені процедури визначення меж населених пунктів, реєстрації і посвідчення прав власності на землю», - сказав він.